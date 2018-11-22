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Karadeniz'de hamsi bayramı

Karadeniz’de yaşanan hamsi bereketi, balıkçıların yüzünü güldürürdü.

Karadeniz'de yaşanan hamsi bereketi, balıkçıların yüzünü güldürürdü.


Trabzon'dan Karadeniz'e balık için açılan balıkçı teknelerinde balık bolluğu yaşanıyor. Tekneleri tıka basa dolduran balıkçılar, ava devam edebilmek için Amasra Limanına yanaşarak yüklerini bolaşttı. Tekrar av için Karadeniz'e açılan balıkçılar, balığın bol olduğu bu günlerde, durgun seyreden av sezonunun bereketini yaşamak istiyor. Tezgahlarında balık sıkıntısı yaşayan balıkçıların da son yaşanan bereketin ardından yüzleri gülecek. Balıkçıların yüklerini Amasra'da boşaltması, durgun seyreden Bartın'daki balık piyasasını da hareketlendirmesi ve ortalamanın üzerinde olan balık fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.

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