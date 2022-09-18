Karadeniz'de palamut bereketi devam ediyor

Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerinin ağları palamutla dolarken, binlerce kasa palamutla geri dönen balıkçılar sezonun bereketli sürdüğünü ifade ettiler.

Tekneleri ile palamut avı için Karadeniz'e açılan balıkçılar Bartın açıklarında tonlarca palamut avladılar.

Sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan balıkçılar öğle saatlerinde avladıkları binlerce kasa palamutla Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'na döndüler. Hacı Ahmet Çeceli ve Rafet Reis tekneleri Amasra açıklarında avladığı yaklaşık 2 bin kasa palamutla Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'na döndü.

Balıkçı teknelerinin ambarlarındaki palamutlar tek tek kasalanarak yüklenmeye hazır hale getirildi. Kasalanan palamutlar buzlandıktan sonra iç bölgelere sevkiyatı yapılmak üzere tır, minibüs ve kamyonetlere yüklendi.

Tekne ambarlarında kasalanan palamutların araçlara yüklenmesinin ardından balıkçılar yeniden 'Vira Bismillah' diyerek Karadeniz'e açıldılar.

Rafet Reis teknesinin kaptanlarından Ali Demir, “Evet bereket bol bu sene. Karadeniz'de palamut çok. Allah'ım tüm balıkçıların yar ve yardımcısı olsun. İnşallah bu sene güzel ekmek yiyeceğiz. Bugün 3 bin kasa avladık. Şu anda konuşulan ve işaretler balığın devam edeceği yönünde. Bir ay ya da bir buçuk ay daha devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.