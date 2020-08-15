İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinada olması gereken şahıs düğüne katıldı

Bartın’da, korona virüs (Covid-19) karantinasında olması gerek bir kişinin düğüne katıldığı tespit edildi.

Bartın'da, korona virüs (Covid-19) karantinasında olması gerek bir kişinin düğüne katıldığı tespit edildi.


Bartın'da Covid-19 tedbirleri kapsamında düğünlerde kolluk kuvvetlerince denetim yapıldı. Yapılan Covid-19 sorgulamalarında il merkezinde karantina altında olması gerekirken bir kişinin düğüne katıldığı tespit edildi. Düğüne katılan şahsa İl Hıfzıssıhha Kurul kararı gereğince idari para cezası uygulanırken, Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında da adli işlem başlatıldı.


Bartın'da bugüne kadar yapılan denetimlerde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 66 kişi hakkında da İl Hıfzıssıhha Kurul kararı gereğince idari para cezası ve adli işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.