Kassanov'dan, Hocalı Soykırımı'nın 29. yıl dönümü mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Hocalı Soykırımı'nın 29. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kassanov, mesajında bütün Karabağ gibi, Hocalı da kadim ve kutsal Türk toprağıdır ve öyle de kalacak diyerek, “ XX. yüzyılda en büyük vahşilik Hocalı'da yaşandı. Çifte standartlar uygulayan Avrupa ve küresel güçler Karabağ ve Hocalı'da yaşanan soykırıma karşı göz yummaktadır. Maalesef 30 yılı aşkın bir sürede topraklarının yüzde 20'si işgal altında kalan tek devlet Azerbaycan oldu. Bu toprakları işgal eden devletin de Ermenistan olduğunu hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Fakat ne yazık ki, dünyayı yöneten büyük güçler bu gerçeği biliyordu ama sesini çıkarmıyordu. Azerbaycan, geçen 15-20 yıl içerisinde çok büyük ilerleme kaydetti. Bugün Azerbaycan ordusunun güçlenmesine, yenilenmesine, savunma sanayisine harcanan miktar, Ermenistan'ın toplam bütçesinden daha fazladır. Bunun neticesinde Azerbaycan hiç kimseye ihtiyaç duymadan, kendi göbeğini kendisi kesmeye mecbur kaldı. Şanlı Ordusu, gücü, milleti ve ruhu ile her zaman savaşa hazır olan Azerbaycan, 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan tarafından başlatılan kışkırtıcı saldırılara cevaben başlattığı geniş kapsamlı operasyonla 30 yılı aşkın süredir düşman işgalinde bulunan vatan topraklarını, 44 gün gibi kısa bir müddette işgalden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sn. İlham Aliyev, bu sorunun barış yolu ile çözümü için uzun yıllar çaba gösterse de bazıları bu yapıcı tavrı anlamakta zorlandı ve demir yumruk başlarına inmeden akıllanmadılar” dedi.

Genel Başkan Kassanov, 1992 yılının 25 Şubat'ını 26'sına bağlayan gece Ermenistan birlikleri tarafından, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda, 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere toplam 613 masum Azerbaycan vatandaşı hunharca katledildiğini anımsatarak, “Tarihe, “Hocalı Katliamı” olarak geçen söz konusu faciada, 1000'den fazla kişi Ermenistan güçlerince esir alınırken kayıpların akıbeti ise halen belli değildir. Sivil halka yöneltilen bu insanlık dışı saldırı dahil, Azerbaycan topraklarının işgali neticesinde bir milyondan fazla Azerbaycanlı evlerini terk etmek zorunda kalarak kendi ülkelerinde mülteci olarak yaşamaktadır. Hocalı Soykırımı neticesinde şehit edilen, evlerinden zorla koparılan Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin içerisinde 1989 yılında Fergana Olayları sonucu Azerbaycan'a göç eden ve Hocalı'ya yerleştirilen Ahıskalı Türkler de vardır. Bundan tam 29 yıl önce Hocalı'da vahşice şehit edilen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycan'da ve dünyada yaşayan bütün Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz bilsin ki, biz Ahıskalı Türkler her zaman onların yanındayız. Onların acısı bizim öz acımızdır ve hiçbir zaman unutmayacağız.” İfadelerine yer verdi.