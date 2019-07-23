Kavallar Caddesi'nde kanalizasyon çalışması

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde yeni kanalizasyon hattı oluşturmak üzere çalışmalara başlandı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yapılan çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi'nde bulunan yeni yerleşim alanları için yeni kanalizasyon hattı çalışmaları başladı. Eski usul kanalizasyon hatları sebebiyle vatandaşlarımız zaman zaman mağduriyet yaşamaktaydı. Yaptığımız bu çalışma ile atık suların en temiz şekilde tahliyesi sağlanacaktır. Çalışmalarda görevli personelimize teşekkür ediyor, kolaylık diliyorum” dedi.