İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayalıklardan denize düşen karaca için seferber oldular

Bartın’ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde denizin içinde bulunan yaralı karaca vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedavi altına alındı.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde denizin içinde bulunan yaralı karaca vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre Çakraz'da yaşayan vatandaşlar denizin içinde yaralı bir karaca olduğunu fark etti. Karacayı denizden çıkaran vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.


Yaralı karacanın boynuzlarında kırıklar olduğu tespit edildi. Tedavisi veteriner hekim kliniğinde gerçekleştirilen karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanda doğal ortamına salındı.


Vatandaşlar tarafından denizden kurtarılan karacanın dalgaların içindeki görüntüleri yine vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.