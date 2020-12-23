Kayalıklardan denize düşen karaca için seferber oldular

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz sahilinde denizin içinde bulunan yaralı karaca vatandaşlar tarafından kurtarılıp tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Çakraz'da yaşayan vatandaşlar denizin içinde yaralı bir karaca olduğunu fark etti. Karacayı denizden çıkaran vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yaralı karacanın boynuzlarında kırıklar olduğu tespit edildi. Tedavisi veteriner hekim kliniğinde gerçekleştirilen karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanda doğal ortamına salındı.

Vatandaşlar tarafından denizden kurtarılan karacanın dalgaların içindeki görüntüleri yine vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.