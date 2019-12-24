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Kaybolan hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştular

Bartın’da bir aile, kaybolan büyükbaş hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştu.

Bartın'da bir aile, kaybolan büyükbaş hayvanlarına jandarma sayesinde kavuştu.


Edinilen bilgilere göre, Bartın'ın Epçiler köyünde ikamet eden Muhammet Birgöz isimli şahıs, otlatmak maksadıyla araziye bıraktığı 2 inek ve 3 buzağısının eve gelmediğini, arazide arama yapmasına rağmen hayvanları bulamadığını belirterek, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri tarafından köy çevresinde yapılan 2 günlük arama sonucu hayvanlar açık arazide bulundu. Hayvanlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Muhammet Birgöz, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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