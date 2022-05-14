İhlas Haber Ajansı

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Kayıp kadın ormanda bulundu

Bartın’ın Epçiler köyünde kendisinden haber alınamayan 86 yaşındaki kadın jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucun ormanlık alanda bulundu.

Bartın'ın Epçiler köyünde kendisinden haber alınamayan 86 yaşındaki kadın jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucun ormanlık alanda bulundu.


Bartın'a bağlı Epçiler köyünde yaşayan 86 yaşındaki Zülfiye Akakça akşam saatlerinde çıktığı evinden geri dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kayıp kadının bulunması için Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İz takip köpeği Pati'nin de katıldığı arama çalışmalarına dron ile havadan da destek verildi. Köy çevresi, dere yatakları ve ormanlık alanlarda yapılan arama çalışmaları sonucunda yaşlı kadın ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Yapılan kontrollerinde yaşlı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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