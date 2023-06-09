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Kaymakam Kılıç sorun ve talepleri yerinde dinliyor

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç gerçekleştirdiği saha ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelirken sorun ve talepleri de yerinde dinliyor.


Bartın'ın Ulus ilçesinde görev yapan Kaymakam Mehmet Sadık Kılıç beraberinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İlçe Müdürü Uğur Ünal ile beraber vatandaşları ziyaret etti.


Mezgeller mahallesinden Zekiye Güneş'i, Kadıköy sakinlerinden Bahriye Köroğlu'nu ziyaret eden Kaymakam Kılıç yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızı, yaşlılarımızı, engellilerimizi ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve taleplerini yerinde tespit ediyoruz. Onların toplumsal hayata aktif katılması için ve kimseye muhtaç olmadan yaşam kalitelerini sürdürmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu ziyaretlerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımız ile devletimiz arasında güçlü bağlar oluşturuyor ve devletimizin şefkat elini uzatıyoruz. Fırsat buldukça ziyaretlerimizi sürdürüp ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

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