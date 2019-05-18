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Kaynarca Caddesi'nde yollar yıkandı

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi’nde tazyikli su ile yol yıkama çalışması yapıldı.

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde tazyikli su ile yol yıkama çalışması yapıldı.


Konu hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Cemal Akın, “Tüm cadde ve sokaklarımızda yol yıkama çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımızın toz ve topraktan olumsuz şekilde etkilenmemesi için çalışmalarımızı düzenli olarak tüm mahallelerimizde devam ettiriyoruz. Ekiplerimiz son olarak Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan bütün mahallelerimizde devam edecek.” dedi.

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