Kaynarca'da hummalı çalışma

Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'ndeki yeni yerleşim alanlarının yol, park ve yağmursuyu hattı ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışma başlattı.

Belediye olarak mahallelerin alt yapı ve üst yapı gereksinimlerini karşılamaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Cemal Akın açıklamasında “Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'ndeki yeni yerleşim alanlarının yol ve kaldırım ihtiyacını karşılarken bir yandan da yağmur sularının tahliyesini sağlayacak olan mazgallar yerleştiriyoruz. Bu çalışmamızın yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşlarımızın talebi üzerine park yapım çalışması başlattık. Ekiplerimiz parkın zemini ve parkı çevreleyecek olan panel çitlerin duvarı ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmanın ardından ise oyun guruplarını yerleştireceğiz. Kısa zaman içinde bu bölgede ki çalışmalarımızı tamamlayarak hem daha iyi ulaşım imkanı sağlamış olacağız hem de her yaş grubunun yararlanabileceği bir park alanı meydana getirmiş olacağız“ dedi.