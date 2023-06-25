Kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğlunun naaşları toprağa verildi

İstanbul'dan bayram tatili için memleketleri Bartın'a giderken geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybeden anne, baba ve oğlunun naaşları toprağa verildi.

İstanbul'dan bayram tatili için Bartın'a gelen baba Mehmet Yıldız (55), anne Kadın Yıldız (53) ve Hakan Yıldız (26) evlerine 3 kilometre kala geçirdikleri kazada hayatını kaybetti. Kaza, Bartın-Arıt karayolunun Yukarışeyhler köyünde mevkiinde meydana geldi. Hakan Yıldız'ın kullandığı 34 ZT 4919 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Hakan Yıldız (26), baba Mehmet Yıldız (55) ve anne Kadın Yıldız (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Melike Yıldız ise yaralı olarak 112 ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayram yolculuğunda geçirdikleri kaza sonucu hayatlarını kaybeden Yıldız ailesi için Bartın'ın Arıt köyünde cenaze töreni düzenlendi. Arıt Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından baba, anne ve oğlunun naaşları aynı köyde bulunan mezarlıktaki aile kabristanına defnedildi.