İhlas Haber Ajansı

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Kereste fabrikasında yangın paniği

Bartın’ın Ulus ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen orman işletme arazözleri ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile muhtemel bir faciadan dönüldü.


Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçe merkezinde kereste fabrikasında kurutma fırınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin durumu fark etmesi üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve arazözlerin müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

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