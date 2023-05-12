Kestane Ormanları, zararlı böceklerden korunuyor

Kestane ormanlarına zarar veren Dryocosmus kuriphilus- Kestane Gal arısı ile mücadele için ürettilen yararlı yırtıcı Torymus sinensisler Bartın'da kestane ormanlarına salındı. Bartın-Ulus İlçesi Kumluca beldesi Dibektaş ve Kirsinler Köylerinde, kestane gal arısına karşı faydalı böcek olan Torymus Sinensis'in kestane ormanlarına salınması etkinliğinde Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan katılarak bölge için önem arz eden kestaneyi korumaya ve doğanın dengesine ulaşmasına yönelik yapılan orman zararlılarıyla mücadele çalışmalarında emeği geçen herkese Orman Genel Müdürlüğü nezdinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne teşekkür ettiğini belirtti.

Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Eğer orman vatansa ve vatanı korumak kutsalsa o zaman genç-yaşlı, kadın-erkek hatta kurt, kuş ve böcek hepimiz askeriz. Kestane Gal Arısına karşı bugün Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarımızda ürettilen bin 650 adet faydalı böceği ormanlarımıza salıyoruz. Bölge Müdürlüğümüzce toplumun ormanlardan beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve ormanların gördüğü hizmetleri gelecek nesillerin yararlanmasına sunmak, ormanların iyi bir şekilde korunması ile sağlanabilir.Unutulmamalıdır ki, orman yangınları kalp krizi gibi anlık zarar verirken, böcek zararları ise kanser gibi yıllarca mücadele yapmayı gerektirir. Böceklerle mücadele oldukça masraflı ve zahmetlidir. Çevreye zararsız olan biyoteknik ve biyolojik mücadeleye daha çok önem veriyoruz. Bu kapsamda her yıl biyolojik mücadele çalışmalarını artırmakta, böceklerle mücadele çeşitli yöntemler uygulamaktayız. Salınan bu böcekler, ormanlarımıza zarar veren böceklerle mücadelemizde bizim en büyük yardımcılarımızdır. Doğada biyolojik denge için faydalı böcek popülasyonu yeterli sayıya ulaşıncaya kadar kestane gal arısının yoğun zarar yaptığı mıntıkalarda faydalı böcek salımı yapılmaya devam edilecektir."

Bartın Orman Fakültesinden Doç Dr. Yafes Yıldız da etkinliğe katılarak Türkiye'de ve dünyada kestane gal arısına karşı mücadelede yapılan bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Biyolojik Mücadele etkinliğine Ulus ilçe Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Bartın İl Jandarma Komutanı Kdm. Albay Ersin Aslan, Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, Bölge Müdür Yardımcısı Necmettin Aşçı, Bartın ve Ulus İşletme Müdürleri, Şube Müdürleri, İşletme Şefleri orman mühendisleri ve orman köylüsü vatandaşlar katıldı.