Kılıçdaroğlu: "En geç iki yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız'

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Bartın'da düzenlediği mitingde konuştu.Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçaroğlu, Bartın'da yaptığı konuşmada iki yıl içerisinde Tükiye'deki Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini söyledi.

Bartın'da gerçekleştirilen mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'deki Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz. Herkesin karnının doyduğu, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye oluşturacağız. Bütün sıkıntıları biliyoruz. Zonguldak'tan buraya geldik. Yerin altı kömür dolu. Buraya Güney Amerika, Afrika, Rusya'dan kömür geliyor. Çok kamplaştık, kutuplaştık. Birbirimizi sorgulamaya başladık. Ya biz aynı ülkede, aynı atmosferde güzel bir coğrafyada beraber yaşamak istiyoruz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dostluk da yaşamak istiyoruz. Atalarımız ne güzel demiş. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ya komşunun kimliğini sorgulamaya başladık. Emin olun bu ülkeye baharı getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim bu ülkeye. Bu ülkede herkesin inancına, kimliğine saygı duyacağız. Hep beraber duyacağız. Herkesin karnının doyduğu gün Türkiye herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye, annelerin, çocuklarını, güven içinde okula gönderdikleri bir Türkiye.

Yoksulluk derinleşti, biliyorum. Bütün sıkıntıları biliyorum. Bir de bize milliyetçilik dersi veriyorlar. İlk önce senin ülke insanının karnı doyacak. Bu ülkenin insanının işi, gücü ve aşı olacak. Başka bir sözüm daha var. En geç iki yıl içerisinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağız. Bizim umudumuz sizsiniz. Benim saraylarda gözüm yok. Saraylar bize göre değil. Ben halk gibi yaşarım. Sizler gibi yaşarım. Her şey sizler gibi. Buraya gelmeden önce baktım. Yaklaşık 10 bin genç sandığa gidip oy kullanacak. Sizin bütün hayalleriniz benim hedefim olacak. Sandığa gidip oy kullanacak 5 milyon 300 bin genç var. Demokrasiden yana oy kullandığında bu ülkeye demokrasi gelecek. Sizler dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihine bir armağan bırakacaksınız. Bunun için hazır mısınız? Bay Kemal de hazır. Ülkenin büyümeye ve kalkınmaya ihtiyacı var. Ülkenin fakirleşmeye değil kalkınmaya ihtiyacı var. O yüzden kaynakların doğru kullanılması lazım. Onun için bütçelerin sağlıklı yapılması lazım" dedi.

İşçiye ve emekliye yapılan zamları hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Herkesin rahat geçinebileceği bir gelire sahip olması lazım. Buna karar veren organ siyasi otoriter. Paranın hangi kesimlere aktıralmısına karar veren organ siyasi organ. Dolayısıyla ben 2015'ten bu yana emekliye birer maaş ikramiye verin dedim. Önce para yok dediler. Sonra baktılar Kılıçdaroğlu bu işin arkasını bırakmıyor birer maaş ikramiye verdiler. Asgari ücret kadar verilsin dedim. Biraz artırdılar ve öyle kaldı. Ondan sonra Ben asgari ücret kadar emekliye ikramiye verilmesini söyledim. 15 bin lira parayı kendi hesaplarında görecekler. Önümüzde Kurban Bayramı var. Para var arkadaşlar" ifadelerine yer verdi.

"Kırsalda çalışan kadınlara her ay sigorta primini biz ödeyeceğiz"

Kırsalda çalışan kadın ve gençlerin sigorta primlerini ödeyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hayat pahalılığının bütün sıkıntısını çeken ev hanımları. Büyük sıkıntı çekerler. Çocuğu okula giderken sıkıntı çekerler, iş bulamamışsa sıkıntı çeker. Hayatın bütün sıkıntıları ev kadınlarının omuzlarındadır. Kırsalda çalışan kadınların her ay sigorta primini biz ödeyeceğiz. Ayrıca gençlerin de kırsalda çalışmak kaydıyla sigorta primini biz ödeyeceğiz. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. 1971 yılından buyana uygulanmıyor. Fakirleri topluyorlar. İnancımızda sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Eğer devlet işçi alacaksa önce yoksul ailelerin çocuklarını işi alacak. Torpilse önce gariban ailelerinin çocuklarını işe alacağız. Devlette torpili bitireceğim. Aldığınız KPSS puanına göre atamayı yapacağım. Asla ve asla izin vermeyeceğim. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Bütün okullarda öğrenciler ve öğretmenleri buluşturacağız. Böylece köye daha farklı bir hava gelmiş olacak. Öğretmen, veteriner hekim, ziraat mühendisi olaca. Hepsinin aylıkları kamu tarafından ödenecek. Türkiye'de yeni bir ufku başlatıyoruz. Halktan yana bir ufku başlatıyoruz" dedi.

"Ne olursa olsun bir ülkenin Cumhurbaşkanı böyle bir pozisyona asla düşmez"

Suriye'de 34 askerin şehit edilmesini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Onların kanallarını biliyorum. TRT'yi de biliyorum. Biz onlar gibi değiliz. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız nokta. Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yapar gözümüzü kırpmadan ölüme bile gideriz. Süleyman Şah türbesini kaçırdılar ve bayrağı indirdiler. Nasıl kaçırırsın? Bir de kalkmış bana milliyetçilik dersi veriyor. Sen kimsin? Bir şey daha Kuzey Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirdiler. Nota verecek misiniz dedim Müzik notası mı dediler. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu. Nefesi nerede aldılar. Şehit olan bizim askerimiz vuran Rusya. Özür dilemesi gereken Rusya'dır. Beyefendi Putin'in kapısına gitti, kronometreyi açtı. Ne kadar beklettiğini tüm dünyaya gösterdi. Ne olursa olsun bir ülkenin bu Cumhurbaşkanı böyle bir pozisyona asla düşemez. Biz böyle pozisyona asla düşmeyeceğiz. Size sözüm var. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Tam 2400 maddelik ortak mutabakat metni hazırladık. İktidara geldiğimizde ne yapacağız, tarım, üretim, sağlıkta ne yapacağız. Zengin Türkiye'yi daha zenginleştireceğiz. Kul hakkı yemedim kul hakkı yedirmeyeceğim. Benim söylediğimi onlar da söylesinler. Desinler bakayım. Diyemezler" şeklinde konuştu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutlayan Kılıçdaroğlu, "Maden şehitlerimiz var. Onları da saygıyla anıyorum. Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Bayramınızı yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.