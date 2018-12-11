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Kırtepe'de çalışmalar devam ediyor

Bartın Belediyesi tarafından Kırtepe Mahallesi’nde Arifler Sokak’ta yol ve kaldırım çalışmalarına başlandı.

Bartın Belediyesi tarafından Kırtepe Mahallesi'nde Arifler Sokak'ta yol ve kaldırım çalışmalarına başlandı.


Belediye Başkanı Cemal Akın, doğalgaz ve diğer alt yapı ihtiyaçları karşılanan cadde ve sokakları yeniden düzenleyerek, halka uzun yıllar sıkıntısız şekilde hizmet verecek çalışmalar yaptıklarını söyledi. Akın, açıklamasında, “Kırtepe Mahallesi'nde başlatmış olduğumuz üstyapı düzenleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yeninden düzenleyeceğimiz Arifler Sokak'ta yenileme çalışması başladı. Kısa zamanda çalışmamızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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