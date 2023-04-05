İhlas Haber Ajansı

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Kış uykusundan kalkan ayılar arı kovanlarını parçaladı

Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan ayılar arı kovanlarını parçalarken 5 köyde yaklaşık 70 kovan zarar gördü.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan ayılar arı kovanlarını parçalarken 5 köyde yaklaşık 70 kovan zarar gördü.


Kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayan ayılar arı kovanlarını parçaladı. Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı İlyasgeçidi, Curumlu, Aydoğmuş, Karaman ve Kavaklı köylerinde arıcılıkla uğraşan köylüler, kovanlarını parçalanmış halde buldu. Ayı saldırıları nedeniyle 5 köyde yaklaşık 70 kovan zarar gördü.


Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ayı saldırılarının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapılarak, arıcıların zararlarının tespiti yapıldı.


Bölgede yaşayan köylüler arıcılıkla geçimlerini sağladıklarını ifade ederken, ayı saldırıları nedeniyle maddi zararlarının binlerce lirayı bulduğunu ifade etti.

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