Kısıtlama kalktı, Amasra'da hareketlilik başladı

Sarı kategoride orta riskli iller arasında yer alan Bartın'da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması ile tarihi ve turistik ilçe Amasra ziyaretçilerini ağırladı.

Korona virüs salgınıyla mücadelede yeni dönem 1 Mart'tan itibaren başladı. Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kriterlere göre ülke genelinde iller risk seviyesine göre ayrıldı. Orta riskli iller kategorisinde yer alan Bartın'da cumartesi ve pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra da hafta sonunda çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Bartın'ın çeşitli bölgelerinden ve farklı illerden Amasra'ya gezmek için gelen vatandaşlar, Büyük Liman ve Küçük Liman çevresinde güzel havanın keyfini çıkardı. Tarihi Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü de gezen vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi. Amasra'da hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı da ilgi gören alanlar arasında yer aldı. Yüzde 50 kapasite ile çalışan kafe ve çay bahçelerinin de büyük ölçüde dolduğu görüldü.

Ailesiyle birlikte hafta sonu gezmek için Amasra'ya gelen Osman Ulu, “Kısıtlamalar kalktı biz geziyoruz ama çok zorunlu haller dışında çıkılmaması gerekir. Ülke genelindeki vakalara baktım ben, hiç vakası azalan il yok Bartın dahil. Biz Karabük'ten geldik. Ben daha kalabalık umuyordum ama halkımız dikkat ediyor. Ben tüm halka teşekkür ederim. Biz biraz dikkatsizlik yaptık bu hafta sonu. En kısa sürede evimize döneceğiz artık” dedi.

Amasra esnaflarından Oktay Çelik ise herkesin tedbirli olması gerektiğini belirterek, “Herkes tedbirleri aldıktan sonra cumartesi pazar açılır. Herkes daha mutlu olur. Önemli olan tedbirlerin alınması. Tedbir alınmazsa yine aynı şekilde olur. Herhalde gördüğümüz kadarıyla yine çoğalmaya başladı” ifadelerinde bulundu.