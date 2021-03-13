Kısıtlamasız hafta sonunda Amasra'ya yoğun ilgi

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı orta riskli iller arasındaki Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra ilçesi ziyaretçi akınına uğradı.

Sarı kategoride yer alan ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı orta riskli iller arasında yer alan Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra ilçesi ziyaretçi akınına uğradı.

Bartın'ın yanı sıra çevre iller ve metropol şehirlerden çok sayıda ziyaretçi ağırlayan ilçede Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü gibi tarihi alanlarda yoğunluk oluştu. Tarihi mekanların yanı sıra hediyelik ürünlerin satıldığı Çekiciler Çarşısı'da ilgi gören bölgeler arasında yer aldı.

Bazı vatandaşların Büyük Liman ve Küçük Liman mevkilerindeki banklarda güneşin tadını çıkardıkları görülürken Amasra çevresinde düzenlenen tekne turları da büyük ilgi gördü. Fotoğraf tutkunları ise Amasra sokaklarını ve tarihi mekanlarını turlayarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Emniyet ekiplerince vatandaşlar maske, sosyal mesafe gibi tedbirler hususunda anonslar yapılarak uyarıldı. Yine yapılan anonslarla kafe, restaurant gibi yeme-içme hizmeti sunan işyerlerinde HES kodu sorgulama zorunluluğuna dikkat çekildi.

Amasra'ya Ankara'dan geldiğini ifade eden Osman Özkan, “Pandemi döneminde sessiz sakinliği arayan, stresten uzaklaşmak isteyen herkesi Amasra'ya bekliyoruz. Bizde aynı şekilde Ankara'dan geldik. Çok güzel bir yer tavsiye ediyoruz. Çok eğlenceli” dedi.

Bu dönemde insan biraz nefes almak istiyor tabi. Bizde hem tarihini görelim hem denizini görelim istedik. Ankara'dan geldik arkadaşlarımla. Az öncede Amasra Müzesi'nin gezdik. Birazcık nefes almış olduk tabi buranın vermiş olduğu denizin güzel havasıyla” ifadelerinde bulundu.