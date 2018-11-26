Kitap fuarına öğrenci akını

Bartın'da 20 Kasım Salı Günü kapılarını kitapseverlere açan Bartın Belediyesi 22.Kitap Fuarı geçtiğimiz hafta sonu öğrenci akınına uğradı.

Bartın Belediyesi tarafından bu yıl 22.si düzenlenen ve çok sayıda yazar ve yayınevinin katılımıyla gerçekleşen Kitap Fuarı devam ediyor. Bartın Belediye Sosyal Tesisleri'nde her gün 20.30'a kadar halka açık olan fuar geçtiğimiz hafta sonu öğrenci ve vatandaşların ziyaret akınına uğradı.

İki günde dört söyleşi

Söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı Bartın Belediyesi 22.Kitap Fuarı geçtiğimiz hafta sonu 4 söyleşiye ev sahipliği yaptı. 24 Kasım Cumartesi Günü Hamide Yeşilyurt ve Fulya Ölmez “Yazar Olmak” ve Yazar Sinan Yağmur “Gönül Diliyle Halden Anlamak” konulu söyleşileri ile 25 Kasım Pazar Günü ise Yazar Mehmet Arslan “Unutma Mükemmelsin” ve Yazarlar Mustafa Şahin ve Semih Öztürk “Mevsimler, Edebiyat ve Taşra” konulu söyleşileri ile okurları ile buluştu. Belediye Cep Sinemasında gerçekleşen söyleşiler ilgi görürken söyleşilere katılan Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu Yazarlara fuara katılım ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Mucitler eserlerini sergiledi

Bartın Belediyesi 22.Kitap Fuarı Etkinlikleri kapsamında Bartın Bilim Eğitimi Derneği tarafından “Bilim Atölyesi” Workshop çalışması yapıldı. 25 Kasım Pazar Günü Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler yapmış oldukları çalışmaları sergilediler. Saat 16.00'a kadar süren etkinlik fuarı ziyaret edenler tarafından büyük ilgi gördü.

Akın, “herkesi bundan istifade etmeye davet ediyoruz”

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Belediyemizin düzenlemiş olduğu 22. Kitap Fuarı'nda bizler için adeta bir hazine olan binlerce kitap var. Bu kitaplardan hep birlikte istifade ediyoruz. Bartın Belediyesi olarak fuar vesilesiyle her yıl bu kıymetli hazineleri vatandaşlarımızın ayağına kadar getirmekten büyük mutluluk duyuyor başta öğrenci kardeşlerimiz olmak üzere memleketimizdeki herkesi bundan istifade etmeye davet ediyoruz” dedi.