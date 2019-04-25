Kızılay'dan kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan kan bağışı ve kök hücre etkinliğinin ilk gününde Vali Sinan Güner kampanyaya destek vermek amacıyla kan bağışı çadırını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kan ve kök hücre bağışı etkinliğine İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Yavuz Selim kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yrb.Gökmen Gücüyen, İl Müdürleri, Bartın Kızılay Şube Başkanı Rıza Çakın, Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği (BOED-DER) Başkanı Berna Şengün, Şehit Aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Türk Kızılayı Bartın Şube Başkanı Rıza Çakın "Bartın Kızılay Şubesi olarak çok acil kök hücre bağışı bekleyen Bartınlı 2 hasta ve tüm kök hücre bağışı bekleyenler için 25 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında 6 gün boyunca Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda kan ve kök hücre bağış kampanyamızı sürdüreceğiz. Değerli bağışçılarımızla beraber olmak istiyoruz." dedi.