İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Koltuk değneklerinden kurtulması için 30 bin liraya ihtiyacı var

Bartın’da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden koltuk değneğine mahkum kalan 37 yaşındaki Hatice Bayraktar, doktorların yürüyebileceği müjdesi üzerine ameliyat için gerekli olan 30 bin lirayı bulmak için çabalıyor.

Bartın'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci yüzünden koltuk değneğine mahkum kalan 37 yaşındaki Hatice Bayraktar, doktorların yürüyebileceği müjdesi üzerine ameliyat için gerekli olan 30 bin lirayı bulmak için çabalıyor.


Bartın'ın Yeğenli köyünde yaşayan 37 yaşındaki Hatice Bayraktar, küçüklüğünde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle çocuk felci geçirdi. Felç sonrası bir ayağını kullanamayan genç kadın, koltuk değneği ile yaşamaya mahkum kaldı. Bu yaşına kadar doktor doktor gezen Bayraktar, son olarak gittiği bir özel hastanede ameliyat sonrası eski sağlığına kavuşabileceğini öğrendi. Ameliyat için gerekli olan 30 bin lirayı yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle bir araya getiremeyen Bayraktar, yardımseverlerden destek beklediğini ifade etti. Bayraktar, "Ameliyat sonrası yürüyebileceğim ve koltuk değneklerimden kurtulabileceğim söylendi. Ama maddi durumum yok. Ameliyatım için destek bekliyorum. 30 bin liraya ihtiyacım var. Hayırseverlerin yardımını bekliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.