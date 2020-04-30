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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.


Kaza Bartın - Karabük yolunda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan A. E.'nin kullandığı otomobil; Terkehaliller Mevkiinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Elektrik direğine çarparak devrilen aracın sürücüsü A.E. 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.E.'nin kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

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