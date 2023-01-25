Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek devrildi

Bartın'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek devrildi.

Kaza Bartın çevre yolunda meydana geldi. İmam Hatip kavşağından hastane kavşağına seyir halinde olan İ.İ. yönetimindeki 33 KLA 81 plakalı otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce orta refüje çarpan otomobil devrilerek karşı şeride geçti. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü İ.İ.'nin hafif olarak yaralandığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda devrilen aracın kaldırılması ile trafik çift yönlü olarak ulaşıma açıldı.