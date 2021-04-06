Kontrolden çıkan tır ulaşımı aksattı

Askıda kalan tırın dorsesi yolu ulaşıma kapatınca bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kaza Bartın - Karabük karayolunun Ulupınar mevkiinde meydana geldi. Bartın'dan Karabük istikametine seyir halinde olan Ramazan Bahat yönetimindeki 20 EC 321 plakalı tırın şoförü iddialara göre karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan beyaz eşya yüklü tır şarampole saplandı. Kaza sonrası tırın dorsesi askıda kalarak yolu kapattı. Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen yolda hafif araçların geçişine ise kontrollü bir şekilde izin verildi.

Kaza yapan tır şoförü kazayı anlatarak, “Karşıma araba geldi. Arabayı kurtarayım diye şarampole düşürdüm. Arabada ıslak olunca toplamadı. Ondan sonra buraya girdim” dedi.

Tırın yoldan kaldırılması için planlanan çalışmaların gecikmesinden ötürü, kamyonlarla bölgeye toprak ve çakıl taşınarak yolun genişletilmesi ve ağır tonajlı araçlar için de trafik akışının sağlanması çalışmaları başlatıldı.