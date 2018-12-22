Kooperatif yöneticileri değerlendirme toplantısında buluştu

Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bartın'da faaliyet gösteren kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu üyelerine yönelik yıllık değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kooperatifçilik Eğitim Programı kapsamında her yıl düzenlenen ‘Kooperatif Yöneticileri Eğitim Semineri" Bartın'da faaliyet gösteren kooperatiflerin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin katılımıyla İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Seminere İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulsetter Bayram, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Vekili Yaşar Çırak, Ulus Orman İşletme Müdürü Yardımcısı Ramazan Onur, S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak-Bartın-Karabük İl ve İlçeleri Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri Üst Birliği Başkanı Sabri Özgün, OR-KOOP Genel Müdürü Erdem Kaplan ve kooperatiflerin yönetim ve denetleme kurulu üyeleri katıldı.

"Adil ve tarafsız olmalısınız"

İl Müdürü Abdulsetter Bayram seminerin açılışında yaptığı konuşmasında, yöneticilerinden görevlerini yürütürken adil, tarafsız ve şeffaf yönetim sergilemelerini gerektiğini söyledi. Bayram konuşmasında "İlimizde bulunan kooperatiflerimizin büyük bölümü ormancılıkla uğraşmaktadır. İl Müdürlüğü olarak kooperatiflerimizin tarımsal faaliyetlere ve projelere ağırlık vermelerini istiyoruz. Özellikle ilimizde uygulanacak olan ve özellikle orman kooperatiflerimizin bulunduğu yüksek kesimlerdeki köylere hitap eden Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesine (IFAD) destek bekliyoruz. Proje kapsamında yüksek kesimlerdeki dar gelirli köylülerimizin gelir düzeyini artırmak amacıyla üretim, pazarlama ve altyapı faaliyetlerine yönelik yatırımlara yüzde 70 ila yüzde 100 oranında hibe desteği sağlanacaktır" dedi. İl Müdürü Bayram ayrıca, “Kooperatif yöneticilerinden görevlerini yürütürken adil, tarafsız ve şeffaf yönetim sergilemelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Daha sonra kooperatif yöneticileri eğitim seminerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Mühendis Oktay Acıbal tarafından Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'nun (IFAD) finanse ettiği Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinin tanıtımı yapıldı. Ayrıca S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak-Bartın-Karabük İl ve İlçeleri Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifleri Üst Birliği Başkanı Sabri Özgün konuştu. Özgün, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne organizasyondan dolayı teşekkür etti. Orman üretim işçilerinin eğitime tabi tutularak sertifikalandırılacağını da kaydeden Özgün, eğitime katılmayanların orman üretim işçisi olarak çalışamayacağını belirterek konu hakkında bilgilendirmede bulundu. Seminer daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinden Tekniker Refik Yüksel'in "Kooperatifler Kanunu ve Ana sözleşme Uygulamaları" ve OR-KOOP Genel Müdürü Erdem Kaplan'ın "Orman İşçiliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Çalışmaları" sunumları devam etti. Seminer yapılan sunumların ardından soru ve cevap kısmıyla sona erdi.