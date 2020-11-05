İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeklerin saldırdığı karaca tedavi edildi

Bartın’da köpeklerin saldırısından köylüler tarafından kurtarılan yaralı karaca tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.

Bartın'da köpeklerin saldırısından köylüler tarafından kurtarılan yaralı karaca tedavi edilerek yeniden doğaya salındı.


Küre Dağları Milli Parkı'na sınır noktada yer alan Bartın'ın Esbey köyünde köpeklerin saldırısına uğrayan erkek karaca köylüler tarafından kurtarılıp korumaya alındı. Karacanın yaralı olması üzerine köylüler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaralı karacanın tedavisi bölgeye ekiplerle birlikte gelen Veteriner Hekim Tolga Kandıralı tarafından gerçekleştirildi.


Burun bölgesinden yaralanan ve tedavisi tamamlanan karaca genel sağlık kontrollerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yeniden doğal ortamına salındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.