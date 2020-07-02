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Köy düğününde sosyal mesafe hiçe sayıldı

Bartın’da bir köyde gerçekleştirilen düğünde Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı.

Bartın'da bir köyde gerçekleştirilen düğünde Korona virüs tedbirleri hiçe sayıldı.


İçişleri Bakanlığı'nın düğün merasimlerine 1 Temmuz'dan itibaren izin veren genelgesinin ardından Bartın'da da çiftler erteledikleri düğünlerini yapmaya başladı. Korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde yapılması gereken düğünlere Bartın'da bir köyde yapılan düğünde ise hiç uyulmadı. Sosyal medyadan canlı yayımlanan düğünde, davetliler toplu halde dans etti ve oynadı. Düğün süresince yakın mesafede iç içe olan davetliler, büyük tepki çekti.

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