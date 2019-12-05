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Köydeki 6 köpek bir gecede telef oldu

Bartın’ın Arıt köyünde, bir gecede 6 köpek telef olmuş halde bulundu.

Bartın'ın Arıt köyünde, bir gecede 6 köpek telef olmuş halde bulundu. Köpeklerin zehirlendikleri iddia edildi.


Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ahmet Topal, Satı Bayram ve Mehmet Ekşi'ye ait olan 2'si yavru 6 köpek sabah evlerin önünde ölü halde bulundu. Durumu jandarmaya bildiren aileler, köpeklerinin zehirlendiğini iddia ederek, yapanların bulunmasını istedi. Jandarma tarafından olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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