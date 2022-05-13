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Kozcağız'da engelli araç parkına çözüm

Bartın’ın Kozcağız Beldesinde engelli vatandaşların araç parkı konusunda yaşadıkları sıkıntının giderilmesi için cadde ve sokaklarda engelli park alanları oluşturuldu.

Bartın'ın Kozcağız Beldesinde engelli vatandaşların araç parkı konusunda yaşadıkları sıkıntının giderilmesi için cadde ve sokaklarda engelli park alanları oluşturuldu.


Kozcağız Beldesinde engelli vatandaşların araç park konusunda yaşadıkları sıkıntı Bartın İl Jandarma Komutanlığı ve Kozcağız Belediye Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucunda çözüldü. Yapılan çalışmalar doğrultusunda beldede trafik yoğunluğun en üst düzeyde olduğu Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde engelli park yerleri oluşturularak engelli vatandaşların hizmetine sunuldu.

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