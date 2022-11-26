Kozcağız'da geçici servis yolu yıkıldı

Bartın'da etkili olan sağanak yağışların ardından Kozcağız beldesine ulaşım sağlayan geçici servis yolu yıkıldı.

Bartın'da 2 gündür etkili olan sağanak yağışlarla birlikte Kozcağız belde merkezinden geçen Kozcağız Çayı'nın seviyesi yükseldi. 27 Haziran 2022 tarihindeki sel afetinde yıkılan Kozcağız 1 Köprüsüne alternatif olarak oluşturulan 150 metre uzunluğundaki geçici servis yolunun yaklaşık 30 metrelik bölümü yağışların ardından yıkıldı.

Kozcağız beldesinin yanı sıra Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi ile Nebioğlu ve Perşembe beldelerine de ulaşım sağlayan geçici servis yolunun ulaşıma kapanmasıyla birlikte sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.