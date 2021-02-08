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Kuğu ve ördekler Amasra'da renkli görüntüler oluşturdu

Her yıl yüzbinlerce turist ağırlayan Amasra’nın bu defa misafirleri yaban ördek sürüleri ve kuğular oldu.

Her yıl yüzbinlerce turist ağırlayan Amasra'nın bu defa misafirleri yaban ördek sürüleri ve kuğular oldu.


Yaz aylarının yanı sıra dini ve resmi bayram tatillerinde turistlerin akınına uğrayan Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'nın bu defa konukları yaban ördek sürüleri ve kuğular oldu.


Pandemi dolayısıyla sahil kıyılarının boş kaldığı Amasra'da Küçük Liman mevkiinde görülen ördek sürüleri ve kuğular dikkat çekti.


Horhor Deresinin Küçük Liman mevkiinde denizle birleştiği nokta ve çevresinde görülen yeşilbaş türü ördekler ile birlikte bir çift kuğu çevredeki vatandaşlara seyir keyfi sundu.


Uzun süre Küçük liman mevkiinde görülen yaban ördekleri ve kuğular bir süre sonra gözden kayboldu.

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