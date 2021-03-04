Kumluca'da korona virüs tedbirleri kapsamında pazar kurulmayacak

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde kurulan halk pazarı artan virüs vakaları nedeniyle 1 hafta boyunca kurulmaması kararlaştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Ulus ilçesine bağlı Hisarköy'de mutasyonlu virüs vakası tespit edilmesi üzerine Hisar köyüne bağlı 4 mahalle karantina altına alınırken yapılan filyasyon çalışmalarının ardından Hisar köyünün tamamı, Zafer köyü ve Uluköy'ün de karantinaya alınmasına karar verildi.

Ulus İlçe Umumi Hıfzsıhha Meclisince alınan kararla COVİD-19 varyantı vakalarının artması ve hastalığın yayılımının engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek Kumluca beldesinde 5 Mart 2021 tarihinde kurulacak pazar yeri ve pazar faaliyetlerinin 1 hafta süre ile durdurulduğu açıklandı.