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Kurbağacık anahtarla araç süren sürücü hakkında adli işlem başlatıldı

Bartın’da S.

Bartın'da S.Ç. isimli şahsın kullandığı otomobil seyir halindeyken direksiyonu çıkarıp kurbağacık anahtarla yola devam ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Sürücü S.Ç. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan' adli işlem başlatıldı.


Bartın'da geçtiğimiz hafta yaşanan olayda S.Ç. isimli sürücü kullandığı araçla seyir halinde iken direksiyonu söküp aracı kurbağacık anahtarla sürmeye devam etti. Direksiyonu yolcu koltuğunda oturan arkadaşına veren sürücü kurbağacık anahtarla kullandığı otomobille dar ve virajlı yollarda ilerledi. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte sürücüye tepki yağdı.


Jandarma ekiplerince sürücünün kimliği tespit edilirken, Bartın'da ikamet eden sürücünün İstanbul'da olduğu belirlendi. Sürücü S.Ç. hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan' adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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