Küre Dağları Milli Parkında zipline heyecanı yaşanıyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Yukarı Alpı Seyir Terasının bulunduğu bölgeye 500 metre uzunluğunda zipline tesisi kuruldu. Avrupa'da korunması gereken 100 orman sıcak noktası içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkındaki zipline tesisi doğaseverlerin yanı sıra adrenalin tutkunlarına da heyecan dolu anlar yaşatıyor.

Bartın ile Kastamonu sınırları içinde bulunan ve 2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları Milli Parkı (KDMP) doğa tutkunlarına birbirinden farklı atmosferler sunuyor. Korumada öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen Milli Park, sahip olduğu doğal ve kültürel değerler ile doğa turizmi konusunda yapılan çalışmalarla Türkiye'nin ilk PAN Parks sertifikasına sahip milli parkı oldu.

Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçilen, tampon bölgesiyle birlikte toplamda 132.000 hektarlık bir alanı kapsayan milli park, barındırdığı 129 kuş türüyle orman kuşları bakımından "Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları" listesinde yer alıyor.

Milli Parktaki 1050 bitki türünden 43 türün dünyada sadece park sınırları içerisinde yaşadığı biliniyor. 71 farklı memeli ve sürüngen türünün yaşadığı tespit edilen milli park; vaşak, yaban kedisi, su samuru, bozayı ve ulugeyik gibi memeli türleriyle birlikte Türkiye'de yaşan 132 memeli türünün 30'a yakınına da ev sahipliği yapıyor. Küre Dağları Milli Park Müdürlüğünce bölgede turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Bartın'ın Ulus ilçesinde yapımı tamamlanan Yukarı Alpı Seyir Terasının bulunduğu alana kurulan zipline tesisi açılışı yapılarak hizmete başladı.

Bölgedeki ilk zipline tesisi olma özelliğini taşıyan ve 2 ayrı platformda toplam 500 metrelik hatta sahip zipline tesisi adrenalin tutkunlarına heyecan ve eğlence dolu anlar sunuyor.

Zipline tesisinin tanım programına katılan Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç doğaseverleri ve adrenalin tutkunlarını bölgeye davet ettiklerini belirterek, “Küre Dağları Milli Parkımızın Ulus'umuza kazandırmış olduğu Yukarı Alpı seyir terası ve zipline tesisimizi tanıtmak için buradayız. Bu zipline bölgedeki tek zipline olma özelliği taşıyor. Ulus ilçemiz doğa turizmi ile ön plana çıkan bir ilçemiz. Ulukaya Şelalesiz, Ağaköyü Ziyaretçi Merkezi, Uluyayla, Gezen Yaylası, Kadıharmanı Kokurdanı gibi hepimizin görmesi gereken doğal güzelliklere sahip. Bu terası da onlardan birisi olarak listemize ekledik. Tüm vatandaşlarımızın buraya gelmelerini diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun'da tesisin işletmesini üstlendiklerini ifade edip, “Bugün Yukarı Alpı Seyir Terası, günü birlik dinlenme yerleri ve zipline alanının tanıtımını yapıyoruz. Ulus Belediyesi olarak bu alanın işletmesini biz üstlendik. Bugün burada misafirlerimize zipline ile kaymanın zevkini tattırdık. Burada yine ikramlarımızla güzel bir ortamla buluşturduk. İnşallah burada bundan sonra daha güzel şeyler olacak. Bizim Ulus'umuz biliyorsunuz doğa turizmi ve eko turizmi açısından gelişmeye en müsait alanlardan birisi. Burada doğa alanlarına, doğa güzelliklerine yönelik Küre Dağları Milli Parkı'nın yatırımları var. Bizde Ulus Belediyesi olarak ilçemizde otel yatırımımızı gerçekleştirdik BAKKA desteği ile. Yine Aquapark ve yüzme havuzumuzu gerçekleştirdik. Bir macera park ve yanına at binme alanı tamamladık. Önümüzdeki ay orada at gezintilerini başlatacağız. Küre Dağları Yukarı Alpı Seyir Terası, Ağaköyü Ziyaretçi Merkezi, Ulukaya ve Kemerli Mağarasındaki yatırımlarla bölgemize gerçekten eko turizm ve doğa turizmi anlamında önemli yatırımlar yapıldı” ifadelerinde bulundu.

Küre Dağları Milli Park Müdürü Ali Bozkurt ise bölgede zipline ile birlikte alan aktivitelerinin de yapılabildiğinin altını çizerek, “Küre Dağları Milli Park sınırları içerisinde yaptığımız zipline 3 platformdan oluşmakta. Bu 3 platform 2 hat üzerinden yapıldı. İlk hat 260 metre uzunluğunda ikinci hatta 240 metre olmak üzere toplam 500 metre uzunluğunda bir zipline hattımız var. İnsanlar tabi adrenalin coşkusu yaşıyor burada. Birinci hat yaklaşık 23 saniye, ikinci hat 21 saniye sürüyor. Gelen ziyaretçilerimiz oldukça memnunlar. Bu alana gelen ziyaretçilerimiz zipline dışında günü birlik alan aktiviteleri de yapabiliyorlar. 3 katlı seyir terasımızda 360 derecelik bir alan görülebiliyor. Ulus ilçesi dahil Drahna Vadisine kadar büyük bir alanı görme zevkini yaşayabilecekler. Aynı zamanda burada kamelyalarımız ve dinlenme alanlarımız var" dedi.