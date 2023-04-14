Küre Dağları'nda yabani hayvanlar fotokapanla görüntülendi

Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki yabani hayvanlar fotokapanlara yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi tarafından, Küre Dağları Milli Parkı'na yerleştirilen 10 fotokapanla bölgedeki yaban hayatının zenginliği görüntülendi. Küre Dağları Milli Parkı'ndaki karaca ve geyiklerle, kış uykusundan uyanan ayıların besin araması görüntülere yansıdı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10'uncu Bölge Müdürlüğü Bartın Şubesi tarafından, fauna çeşitliğini araştırmak için, Küre Dağları Milli Parkı'na ocak ayında 10 fotokapan yerleştirildi. Fotokapanlar, 37 bin 753 hektar alanı kaplayan parkta belirlenen bölgelere kuruldu. Hayvan varlığının tespit edilmesi amacıyla başlatılan çalışmada, 4 aylık süreçte yaban hayatının zenginliği görüntülendi. Görüntülerde, karaca ve geyiklerle, mart ayında ise kış uykusundan uyanan ayıların doğada besin araması yer aldı.