Kurucaşile kestane ile şenlenecek

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata Bölge Müdür Yardımcısı Cevdet Çiçek, Silvikültür ve Ağaçlandırma, Koruma, Orman İdaresi ve Planlama, İşletme Pazarlama ve Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürleri ile bölgede kestanenin yayılış gösterdiği İşletme Müdürlükleri olan Bartın, Kdz. Ereğli, Ulus ve Zonguldak İşletme Müdürlüklerinin İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri, Şube Mühendisleri, kooperatif başkan ve üyeleri ile orman köylüleri katıldı.

Dal kanserine dikkat çekildi

Bartın İşletme Müdürü ve Kurucaşile İşletme Şefi tarafından tatbikat sahası hakkında verilen kısa brifingin ardından konuşan Bölge Müdürü Zejerşya Beyazlı, “Üreticilerimize, çalışanlarımıza, kestane ile ilgili olan insanlara, hasat ederken, kestane ile ilgili faaliyette bulunurken nelere dikkat etmeliyiz ki bu dal kanserinin yayılmasına mani olalım ve bir taraftan da üretimimizi arttıralım. İşte bu sorulara cevap vermek için bir araya geldik. Kestane dal kanseri ile ilgili olarak yapılacak en önemli mücadele meşcere mukavemetini artırmaktır. Bunun içinde periyodik bakımların zamanında, yeterli düzeyde ve aksatılmadan mutlaka yapılması gerekiyor. Önleyici tedbir olarak ilk ve en önemli faktör budur. Ayrıca Kestane Eylem Planı'na göre çalışmaların devam etmesi planlanmaktadır. Böylece kestane ormanlarında bakım ve hastalıklarla mücadele faaliyetleri devam ederek; yöre halkının kısa ve orta vadede ekonomisine katkısı devam edecek, meyve verimi ve üretimi artacak, hastalıklara karşı daha dirençli ormanlar kurulacak ve ormanlarımızın fonksiyonlarında çok yönlü faydalanma stratejisi gerçekleşecektir.” dedi.

Bölge halkına bilgiler verildi

Tatbikat alanın seçildiği yerin de çok özel bir yer olduğunu belirten Beyazlı, Sarıçam'ın normal şartlarda 800 metre rakımın altında yetişmeyen bir ağaç türü olduğunu bu alanda denizden 80 metre yükseklikte bulunduğunu aktardı. Tatbikatta ayrıca Kestane dal kanseri ile biyolojik mücadele kapsamında ağaçlardan nasıl örnek alınacağı konusu ile hipovirulent izolatların nasıl uygulanacağı konularında uygulamalı eğitim verildi. Hipovirülent uygulaması yapılan ağaçlar kontrol edilirken, kestane dal kanseri ile ilgili genel ve yerel sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yöre halkına uygulamada takip edilecek yöntemler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilerek konu ile ilgili köylülerin soruları, uzmanlar tarafından cevap buldu. Kestane üreticisi orman köylülerinin de zaman zaman soruları ve tecrübelerini paylaştıkları eğitimde kestane hastalıkları ve üretimin gerek yeni bahçeler ve alanların tesisi ile gerek yapılacak rehabilitasyon çalışmaları ile nasıl arttırılabileceği değerlendirildi.