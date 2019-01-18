Kurum içi değerlendirme toplantıları yapıldı

Bartın Üniversitesi Senatosunun belirlediği ve ardından Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun tarafından görevlendirilen Kurum İç Değerlendirme Takımı, saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Bartın Üniversitesi'ndeki eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının objektif bir şekilde değerlendirilmesi için inceleme ve toplantılar yapıldı. 2018 yılı kurum iç değerlendirme raporu hazırlık çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar, Bartın Üniversitesi'nin 2017 yılında Yükseköğretim Kalite Kuruluna sunarak, yayımladığı Kurum İç Değerlendirme Raporu incelenmesinin ardından oluşturulan planlamayla birlikte başlatıldı.

Saha ziyaretleri sırasında birim yöneticileri, akademik ve idari çalışanlar ve öğrencilerle toplantılar yapıldı. Böylece tüm akademik ve idari birimler Kurum İçi Değerlendirme takımımız tarafından ziyaret edilip, öğrencilerle birlikte üniversite personeline sunulan olanak yerinde görüldü. Saha ziyareti sürecinde yönetici, akademik personel, idari personel ve öğrencilerle ayrı ayrı toplam 52 toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantılarda 85 birim yöneticisi, 158 akademik personel, 60 idari personel ve 145 öğrenci ile yüz yüze görüşülerek, kurumun güçlü ve gelişmeye açık yönleri üzerine yapılan değerlendirmeleri içeren “Kurum İç Değerlendirme Geri Bildirim Raporu” hazırlandı. Hazırlanan rapor Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte üst yönetime sunularak, ziyaretlerde yapılan gözlemler aktarıldı.

Gerçekleştirilen gayretli çalışmalardan dolayı Kurum İçi Değerlendirme Takımını tebrik eden Rektör Uzun, “Kurumumuzun kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, yönetim sistemine ilişkin olarak gerçekleştirdiğimiz Kurum İç Değerlendirme sonuçlarının, Üniversitemizin kalite güvencesi sisteminin gelişmesine katkı sunacaktır. Sürekli iyileşme anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalarla, Bartın Üniversitesi ailesi olarak akademik gücümüzle geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yapılan özverili çalışmalardan dolayı Kurum İç Değerlendirme Takımımızda yer alan Prof. Dr. Çetin Semerci, Prof. Dr. Osman Gencel, Doç. Dr. Fatma Ünal, Öğr. Gör. M. Esra Öztabak, Mehmet Kara, Turgay Delialioğlu ve öğrenci temsilcimiz Enes Bayrak ile birlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.