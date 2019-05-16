Bartın Üniversitesi'nde yer alan 9 fakülte, bir yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanlarına yönelik düzenlenen “Kurumsal Akademik Arşiv Farkındalık ve Kullanıcı Eğitimleri” tamamlandı.

Bartın Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, öğretim elemanlarına açık erişim ve üniversitenin akademik arşivi hakkında bilgiler verildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un da katıldığı eğitimlerde; açık erişimin tanımı, gelişimi ve kurumsal arşivin önemi anlatılarak; öğretim elemanlarının açık erişim ve kurumsal arşiv ile ilgili bilgi ve farkındalıklarının arttırılması, Bartın Üniversitesi Akademik Açık Arşiv Sistemi'nin daha etkin ve verimli kullanılması amaçlandı.

Yükseköğretim Kurulu'nun kalite odaklı birçok ilki ve projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Rektör Uzun, “Dijitalleşen YÖK” mottosuyla Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında Bartın Üniversitesi'nde çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Rektör Uzun, “Teknolojinin hayatın her alanında yer almasıyla birlikte hem öğrenciler hem de akademisyenlerimiz için küresel bazda bir rekabet ortamı oluşmuştur. Dijitalleşme, bu rekabette geride kalmamak için çok önemli bir yerde durmaktadır. Bu doğrultuda açık erişim ve açık bilim konusunda çalışmalar başlatan Yükseköğretim Kurulumuz, üniversitelerimizin uluslararası standartlarda açık akademik arşiv sistemlerinin kurulmasında öncülük etmiştir. Bartın Üniversitesi olarak bizlerde dijitalleşmeye noktasında çalışmalarımızı yaparak, ‘Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi' kullanıma sunduk. Ayrıca ‘Bartın Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası'nı da hazırladık. Bu sistemlerin öğretim elemanlarımız arasında yaygın ve doğru olarak kullanılması için eğitimlerimizi tamamladık. Bu düşüncelerle bizlere olan teşvikleri ve daima yüreklendirdikleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç başta olmak üzere YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesi'nde yer alan 9 fakülte, bir yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulunda görev yapan öğretim elemanlarına yönelik düzenlenen eğitimlerin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Yazıcı ise açık erişim ve ‘Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi' ile ilgili bilgilendirmeler yaparak, bu doğrultuda farkındalığı arttırmak istediklerini söyledi.

Prof. Dr. Yazıcı, “Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 2019 yılında ülkemizdeki bütün üniversitelerde uluslararası standartlarda ‘Açık Akademik Arşiv Sistemi' kurulması, üniversite arşivlerinin ‘Avrupa Açık Erişim Altyapısı (OpenAIRE)' ile bütünleşmesinin sağlanması ve akademisyenlerin araştırmacı numaraları (ORC-ID veya benzeri) kullanımına teşvik edilmesi konularında çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmalar kapsamında; Bartın Üniversitesi akademisyenlerinin açık erişim ve ‘Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi' ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını arttırmak amacıyla eğitim seminerleri dizisi gerçekleştiriyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu seminer dizisiyle akademisyenlere açık erişim ve üniversitemiz akademik arşivi hakkında bilgilendirmeler yapılacak ve eğitim verilecektir.” dedi.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hüseyin Göl ise “Yüksek Öğretim Kurulu'nun 02.04.2014 tarih ve 199557 sayılı resmi yazısı gereğince Türkiye'deki birçok üniversitede olduğu gibi Üniversitemizde de açık erişim konusunda çalışmalara başladık. “Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi” oluşturularak Kütüphane web sayfasına eklendi ve http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/ adresi üzerinden erişime açtık. Aynı süreçte “Bartın Üniversitesi Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Politikası' hazırlanarak 16.07.2014 tarihinde Üniversitemiz Senatosunca kabul edildi. 2016 yılında Handle sistemine abone olunarak Kurumsal Akademik Arşiv sistemine kaydedilen yayınlar uluslararası düzeyde taranmaya başlandı. Handle üyeliğinin ardından Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sisteminin uluslararası dizinlere (ROARMAP, ROAR, BASE, OpenAire, OpenDoar) üyeliği yapılarak bu dizinlerde taranması sağlandı.” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir ay süren eğitimlerde; Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Umut Zan, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Altay ve Dr. Öğretim Üyesi Huriye Çolaklar tarafından “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler / Genel Bir Değerlendirme” adlı sunumlar yapıldı. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'ndan kütüphaneci Ülkü Özgüven tarafından ise katılımcılara “Bartın Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşiv Sistemi Veri Giriş Adımları” ile ilgili bilgiler verildi.