KUSİ, sanayicilere proje eğitimi verdi

Bartın Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KUSİ) temsilciliği tarafından Bartın'da faaliyet gösteren sanayicilere proje eğitimi verildi.

Bartın Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KUSİ) temsilciliği bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kamu-üniversite-sanayi iş birlikteliğinin artan hızla devam ettirilmesine yönelik çalışmalar yürüten KUSİ temsilciliği, son olarak Bartın'da faaliyet gösteren sanayicilere proje eğitimi verdi.

Bartın İnovasyon ve Test Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde; sanayicilere Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Doç. Dr. Volkan Kırmacı ve Doç. Dr. Ali Savaş Bülbül tarafından proje yazımı konusunda dikkat edilecek hususlar ve proje değerlendirme süreçleri konularında bilgiler verildi.

3. Ar-Ge Proje Pazarı ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu

Ayrıca, geçtiğimiz yıl ikincisi gerçekleştirilen ve 36 farklı il, 33 farklı üniversiteden 211 projenin sergilendiği Bartın Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı'nın üçüncüsünün düzenlenmesiyle ilgili görüş alışverişinde de bulunuldu.

KUSİ temsilcileriyle sanayiciler arasında gerçekleştirilen görüşmelerde 3. Ar-Ge Proje Pazarı'nın ana temaları, kapsamı, uygulama alanları ve yaygın potansiyel etkileri konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise bölgesel kalkınma doğrultusunda üniversite-kamu-sanayi iş birlikteliğinin önemine vurgu yaparak, üniversite olarak düzenledikleri Ar-Ge Proje Pazarı'nın Ülkemizin ‘Kalkınma Hamlesi'ne değer kattığını söyledi.

Rektör Uzun, “Bütüncül aklın harekete geçirilmesi ve geçmişten gelen birikimlerle üniversite-kamu-sanayi işbirliğinin tesisi önem arz etmektedir. Bartın Üniversitesi olarak bizler de Ülkemizin 'Kalkınma Hamlesi'ni akademik gücümüz ve tüm paydaşlarımızla birlikte desteklemekteyiz. KUSİ bu doğrultuda çalışmalarına ara vermeden devam ederken, bir yandan da Bartın Üniversitesi Ar-Ge Proje Pazarı'nın üçüncüsüne hazırlanıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. İnanıyorum ki, yaptığımız tüm çalışmalarda hedeflediğimiz gibi 3. Ar-Ge Proje Pazarı'nda da yaptığımız çalışmalarla değer üretmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.