Limana çarpan kruvaziyer Amasra'da bekletilecek

Bartın'ın Amasra ilçesinde liman usturmaçalarına çarpması sonucu hasar oluşan 385 yolcu ile 283 personeli bulunan kruvaziyerin Amasra'da bekletileceği belirtildi.

Rusya'dan 2 gün önce demir alan ve ilk durağı İstanbul'un ardından 385 yolcu ve 283 personel ile sabah saatlerinde Amasra'ya ulaşan Astoria Grande isimli kruvaziyer şiddetli fırtına nedeniyle Amasra Limanı'na yanaşırken usturmaçalara çarptı. Saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle güvenli şekilde limana yanaşamayan Panama bandıralı kruvaziyer tekrar açığa çıkarılmıştı. Kruvaziyerin limanda çarptığı 8 usturmaça hasar alırken, kruvaziyerin hasar alıp almadığının tespiti için çalışma başlatıldı. Liman açığında dalga ve akıntıdan dolayı hasar tespit çalışması yapılamazken kruvaziyer deniz suyunun daha durgun olduğu liman ağzına yanaştırıldı. Burada dalgıç ekipleri tarafından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları sırasında Sahil Güvenlik ekipleri de güvenlik tedbiri aldı. Tamamlanan çalışmalarda pervane kanatlarından bazılarında hasar tespit edilen kruvaziyerin bu gece Amasra'da demirli bekletileceği, hasarlı pervane kanatlarının onarımı, gemideki yolcu ve personelin tahliyesi ya da kruvaziyerin güzergahındaki turuna devam edip etmeyeceği gibi konulara ise yarın detaylı incelemeler sonrasında karar verileceği öğrenildi.