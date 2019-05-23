Limanda asfalt çalışması

Devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Kömeç ve Necmi Balık ile birlikte inceleyen Başkan Cemal Akın görevli personelden bilgiler aldı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Üst yapı çalışmalarımız kapsamında Bartın Limanı içerisinde de yol bakım ve onarım çalışmaları yapıyoruz. Burada ağır tonajlı araçların geçişi dolayısıyla yaşanan arızaları önlemek için düzenli olarak bakım çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz hasar gören noktaları sıcak asfalt ile yeninden düzenliyor“ dedi.