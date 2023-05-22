Lise öğrencilerinin resim sergisi beğeni topladı

51 tablonun yer aldığı sergide öğrencilerin çalışmaları büyük beğeni kazandı.

Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından resim öğretmeni Nesrin Özgen'in öncülüğünde hazırlanan resimler Bartın Kültür Merkezinde sergilenmeye başlandı.

Sergi açılışı İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ve protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti. Açılışın ardından sergiyi gezen davetliler tabloları incelerken resim öğretmeni Özgen ve öğrencilerinden bilgiler aldı.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan öğretmen Özgen, “Yaptığımız çalışmalar tamamen akrilik teknik üzerine spreyleme, kurutma tekniği kullandık. Sene başında başladık ve sene sonunda bitirdik. Son 2 ayda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Toplamda 51 tane tablomuz var. 50/70 ve 35/50 boyutlarında iki farklı boyut kullandık. 51 tane tabloyla bu sergiyi oluşturduk. Resim ve sanat anlamında Köksal Toptan Lisesinde bir ilke imza attık. Daha önceki yıllarda böyle bir çalışma gerçekleşmemişti. Bu bir başlangıç oldu. Umarım yıllar sonrada bu sergi hatırlanır ve yıllar içerisinde de her sene tekrarlanır. Daha da çok artması taraftarıyım çünkü sanat önemlidir. Bizim derslerimiz toplumsal olarak faydasız görülebiliyor ancak faydadan ziyade gerçekten yararlı. Ruhsal olarak öğrencileri toparlama, ulaşma imkanınız oluyor. Duygularını anlama imkanınız olabiliyor. Her konuda sanatın faydalı olduğunu zaten bu yapılan çalışmalarla çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Ders saatlerimizin yeterli olup olmadığı da önemli değil. Önemli olan o ders saatini çok iyi bir şekilde değerlendirebilmek. Ben kendi branşım adına bunu başarabildiğimi görüyorum. Yapılan bu çalışmalar beni çok mutlu ediyor. Katılımın artması, öğrencilerin derse ilgisinin artması da çalışmalardaki başarıyı açık ve net şekilde gösteriyor” dedi.

Sergi iki gün boyunca sanatseverlerin gezisine açık kalacak.