İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Maden faciasında müessese müdürü ve daire başkanı Amasra Adliyesi'ne geldi

Bartın’da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası sonrası yürütülen soruşturmada müessese müdürü ve daire başkanı, soruşturmanın yürütüldüğü Amasra Adliyesi’ne geldi.

Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası sonrası yürütülen soruşturmada müessese müdürü ve daire başkanı, soruşturmanın yürütüldüğü Amasra Adliyesi'ne geldi.


Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda elde edilen bulgular Amasra Adliyesi'ne getirildi. Cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturmada TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ve TTK İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu da adliyeye geldi. Özdemir ve Sarıalioğlu, adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.