Maden kazası soruşturmasında işçilerin ifadeleri alınmaya başlandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen grizu patlamasından yaralı ve sağ olarak kurtarılan işçilerin ifadeleri savcılık tarafından alınmaya başlandı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Amasra Savcılığı, madende yer altında ve yer üstünde çalışan işçileri adliyeye çağırarak ifadelerini almaya başladı.