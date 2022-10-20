Maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

14 Ekim akşamı 41 maden işçinin şehit olduğu, 11 işçinin yaralandığı kazanın aydınlatılması için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde patlamanın yaşandığı maden işletmesinde polis ekiplerince el konulan şehit ve yaralı madencilerin baretlerinde bulunan GPC çipleri, madenci baret feneri, dijital bazı materyaller ile evraklardan oluşan deliller Amasra Adliyesine getirdi.

Polis ekipleri tarafından adliyeye taşınan deliller incelenmek üzere savcılıkça emanete alındı.