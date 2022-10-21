Maden ocağındaki patlama sonrası 50 kişinin ifadesi alındı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağının eksi 300 kodunda 14 Ekim akşamı meydana gelen ve 41 madencinin öldüğü patlama ile ilgili soruşturma sürerken, patlama öncesi 12 dakikalık metan gazı verileri ise ortaya çıkmaya başladı.

Bartın Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen çalışmalar çerçevesinde ise ilk etapta 50 kişinin ifadesi alındı.

Bilirkişi tarafından el konulan dijital materyaller üzerinde yapılan araştırma çerçevesinde ocak içinde 17.59'dan önce metan gazı yüzde 1'in altında, 17.59: 1,06 olunca sistem ilk uyarı ikazı vermeye başlamış ve elektrikler otomatik olarak devre dışı kalmış. Ardından saat 18.00'da 1,14, 18.01: 1,22, 18.02: 1,31, 18.03: 1,41, 18.04: 1,45, 18.05: 1,55'e ulaşınca sistem kırmızı alarmla içerideki işçilere uyarı gönderiyor. Olası bir patlama riskine karşı sistem elektrikleri keserken, eksi 300 kodundaki dışarıdan temiz havayı sağlayan vantüpler ise çalışmaya devam etti. 18.06: 1,55, 18.07: 1,59, 18.08: 1,65, 18.09: 1,69 ve patlamanın yaşandığı 18.10'da ise veri akışı alınamadığı ortaya çıktı. Diğer yandan alınan verilerin eksi 300 kotundaki sağ ve sol olarak çalışma yapılan 2 galeriden birinden alındığı öğrenilirken, hangi galeriden bu verilerin alındığı ise inceleme yapacak ekibin ocağa giremediğinden bilinmiyor. Yaşanan patlama sonrası içeride oluşan yangının söndürülmesi ile ilgili eksi 300 kotunda ve gerisinde iki ayrı baraj sistemi kuruldu. Yangının sönmesi ile birlikte heyet patlamanın hangi galeride yada bölgede olduğu noktasını ocağa girerek araştıracak.

Öte yandan Maden İş yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği'nde “Havasında yüzde 19'dan az oksijen, yüzde 2'den çok metan, yüzde 0.5'den çok karbondioksit, 50 ppm (yüzde 0.005) den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz. 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojensülfür oranı 20 ppm (yüzde 0,002)'dir. Oksijen miktarı azalan veya yanıcı, parlayıcı ve zararlı diğer gazların karışmasıyla bozulan yahut çok ısınan hava akımları, diğer çalışma yerlerinden geçmesine meydan verilmeden, derhal ve en kısa yoldan, ocak dışına atılır” derken bir diğer madde de ise grizulu ocaklarda havalandırma ile ilgili değerler her vardiyada ölçülür, metan gazı ölçümleri bu ölçümlerle beraber yapılır. Havada yüzde 1'den çok metan gazı tespitinde, bu oran yüzde 1'in altına düşünceye kadar ölçümler aralıksız sürdürülür. Üretim ünitelerinden dönüş havası içinde ve üretim yerlerindeki gazların birikebileceği yerlerde metan gazı seviyesi sürekli olarak izlenir” ifadeleri yer alınıyor.

Mevzuatta ayrıca ateşleme ile ilgili olarak ta, “Ateşleyici, lağımların doldurulmasından sonra ve ateşlemeden önce ölçümü tekrarlar. Metan oranı yüzde 1'in altındaysa lağımlar ateşlenir, üstündeyse yüzde 1'in altına düşünceye kadar ateşleme yapılmaz” ibaresi yer alıyor.