İhlas Haber Ajansı

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Maden ocağındaki patlamada ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

Bartın Valiliği, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 25’e yükseldiğini açıkladı.

Bartın Valiliği, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada ölenlerin sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, “Saat 18.15 sularında -300 kodunda meydana gelen kazada şimdiye kadar 36 maden işçimiz kaza alanından çıkarılmıştır. Çıkarılan işçilerimizden 25'i hayatını kaybetmiş olup 6 maden işçimiz tedavileri için İstanbul'a sevk edilmiştir. 5 işçimizin tedavisi ilimizdeki hastanelerde devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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