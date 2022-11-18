Maden ocağındaki yangına karşı 4. baraj inşa ediliyor

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde 42 maden işçisinin hayatını kaybettiği kazanın ardından maden ocağında başlayan yangının söndürülmesi için 4'üncü barajın inşasına başlandı. Patlama sonrası izne çıkarılan işçilerden 134'ü yerüstü hizmetlerde görev almak üzere iş başı yaptı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan TTK Amasra Müessese Müdürlüğüne işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 Cuma günü 16:00-24:00 vardiyasında ve -320 kodunda meydana gelen grizu kaynaklı patlama sonucu 42 maden işçisi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan ve Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yetkilendirilen 6 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı müfettişlerle beraber aralarında mühendisler ve A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yer aldığı 7 kişiden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirildi. Soruşturma çerçevesinde çok sayıda şehit madenci yakını ve maden işçilerinin de ifadelerine başvuruldu.

Maden kazasına ilişkin bilirkişi heyetince hazırlanan ön raporun ardından soruşturma dahilinde 24 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sonrasında Amasra Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de yer aldığı 8 kişi tutuklandı, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Patlama sonrası maden ocağında başlayan yangının söndürülmesi için daha önce inşa edilen 3 barajın ardından -100 kotunda 4'üncü barajın inşasına başlandı.

Patlama sonrası izne ayrılan işçilerden 134'ünün yeniden iş başı yaptığı müessesede işçilerin yer üstü hizmetlerde görev aldıkları ayrıca İş Güvenliği Eğitimlerine tabi tutuldukları öğrenildi.