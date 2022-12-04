Madenci Korosu'nun sahne aldığı anma gecesi duygusal anlara sahne oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu, Bartın Valiliği ve Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen anma gecesinde sahne aldı. Şehit madenci yakınlarının da katıldığı anma gecesinde duygu dolu anlar yaşandı.

Bartın Valiliği ve Bartın Belediyesi tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dahilinde Bartın Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi. 14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen maden kazasında şehit düşen 42 madencinin anıldığı gecede Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçilerinden oluşan Madenci Korosu sahne aldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehit madenci çocukları ve yakınları tarafından hayatlarını kaybeden madencilere ithafen yazılan mektuplar okundu. Bu sırada programı takip eden şehit madenci yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Anma programı madenci kıyafetleriyle sahne alan Madenci Korosu'nun seslendirdiği türkü ve şarkılarla son buldu.